Gündem
AA 18.05.2026 15:56

Türkiye ve Azerbaycan'dan binalarda enerji verimliliği için ortak adım

Türkiye ile Azerbaycan arasında binalarda enerji verimliliği alanında teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13) kapsamında bulunduğu Bakü’de, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile görüştü.

Görüşme sonunda Kurum ve Şahbazov, iki bakanlık arasında binalarda enerji verimliliği alanında teknik iş birliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attı.

Zapta göre taraflar, binalarda enerji performansı, enerji kimlik belgesi uygulamaları, enerji verimliliği mevzuatı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı alanlarında iş birliği yapacak.

Taraflar ayrıca enerji performansı hesaplama metodolojileri, teknik eğitim programları, uzman değişimi ve ortak yazılım çalışmaları konusunda deneyim paylaşımında bulunacak.

Mutabakat zaptında, teknik ziyaretler düzenlenmesi, araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımının artırılması ile kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin iş birliği süreçlerine dahil edilmesi de öngörülüyor.

Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
