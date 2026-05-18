Bakan Kurum, Bakü'de 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) açılış oturumuna katıldı.

Forum kapsamında düzenlenen programlara katılan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği, şehircilik ve konut alanlarında iş birliği çalışmaları, sürdürülebilir planlama ve altyapı gibi konuların ele alındığı ikili görüşmeler yaptı.

Bakan Kurum ilk olarak Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Şehirlerimizin geleceğine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik, inşa faaliyetlerindeki tecrübemizi paylaştık. Dirençli, çevreci ve sürdürülebilir şehirler hedefiyle uluslararası temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kurum, daha sonra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasında "Binalarda Enerji Verimliliği Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İki ülke arasında enerji verimliliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımı için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Kurum, ardından Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayil ile görüştü.

Temaslarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in ortaya koyduğu kardeşlik hukuku temelinde, iki ülke halkları için, tüm ülke halklarının menfaatleri ve gelecekleri için her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kurum, "Bu konuda bizler ilgili muhataplarımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirebilmek adına gücümüz yettiğince çalışıyoruz." dedi.

Azerbaycan'da verimli görüşmeler yaptığını söyleyen Kurum, "Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi güçlendirecek, stratejik iş birliğimizi daha da artıracak bu kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki bölgemizde güçlü iki devlet olalım ve bölgemiz için, güvenliğin, huzurun hakim olduğu bir dünya için bu mücadeleyi hep birlikte verelim." ifadelerini kullandı.

"COP31'in eylem ajandasındaki başlıklardan biri dirençli şehirler olacak"

Kurum, yaklaşık bir hafta önce Hatay'da Dirençli Şehirler Programı'nı düzenlediklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa sürede hayata geçirilen 500 bin konut projesine atıfta bulunan Kurum, bu yapıların, altyapısı ve üstyapısıyla iklime dirençli şehircilik modeli çerçevesinde hayata geçirildiğini anlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde ortaya koyduğu çalışmaları gittikleri her yerde paylaştıklarını belirten Kurum, COP31'in eylem ajandasındaki başlıklardan birinin de dirençli şehirler olacağını kaydetti.

Kurum, Azerbaycan'ın başarılı bir COP organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Azerbaycan'ın COP29 dönem başkanlığı tecrübesinden de yararlanacağız. Bakü'de alınmış kararları COP31'de dikkate alacağız. Ama istiyoruz ki COP31 artık aksiyon gündemli olsun, uygulama COP'u olsun. Artık dünyanın bu kötü gidişatına 'dur' diyeceğimiz bir COP olsun." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların önemine işaret eden Kurum, alınan kararların uygulanabildiği, finansmanın artırıldığı ve temiz enerjiye erişimin güçlendirildiği bir süreç hedeflediklerini belirtti.

Kurum, milyonlarca insanın enerjiye erişemediğini ve iklim krizlerinin etkilerinin giderek arttığını vurgulayarak, "Açıkçası burada herkesin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bunun mücadelesini yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin COP31 sürecini Azerbaycan ile yakın iş birliği içinde yürüteceğini kaydeden Kurum, "Azerbaycanlı dostlarımızla birlikte COP31'i başarılı kılacağız." dedi.