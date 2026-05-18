AA 18.05.2026 18:18

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar Beşiktaş'ta, Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Şişli'de ise Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Bu güzergahlara alternatif olarak Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.

Öte yandan, bahsi geçen üç ilçede belirtilen muhtelif cadde ve sokakların, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülen durumlarda daha erken saatte kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği de bildirildi.

