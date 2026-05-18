Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2026 17:30

ABD/İsrail'in, İran'a saldırıları en erken bu hafta yeniden başlatma iddiası

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıların en erken bu hafta içinde olmak üzere yeniden başlatılması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

ABD/İsrail'in, İran'a saldırıları en erken bu hafta yeniden başlatma iddiası

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan iki Orta Doğu yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama olasılığını ele aldığı öne sürüldü.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıların "gelecek günlerde yeniden başlayabileceği ihtimaline yönelik planlamalar yaptığı" savunuldu.

İsmi açıklanmayan iki Orta Doğu yetkilisinin görüşlerine yer verilen haberde, "ABD ile İsrail'in, İran'a karşı saldırıların en erken bu hafta yeniden başlaması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık yaptığı" iddia edildi.

Haberde ayrıca, askeri analistlerin, ABD ve İsrail'in İran'a yeniden havadan saldırmasının bu ülkeyi ABD taleplerini kabul etmeye zorlamasının olası olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

ETİKETLER
ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
İran savaşı, küresel ekonomiye kaç milyar dolarlık faturaya mal oldu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
17:33
Bakan Kurum, Bakü'de 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı
17:07
İran savaşı, küresel ekonomiye kaç milyar dolarlık faturaya mal oldu?
16:51
Rusya: Putin'in Çin ziyaretinde yaklaşık 40 belge imzalanması bekleniyor
16:53
MKE'nin geliştirdiği sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda sahada
16:33
ABD'de askeri operasyon bahislerinde içeriden bilgiyle milyonlarca dolar kazanıldığı iddiası
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
FOTO FOKUS
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ