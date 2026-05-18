ABD'de askeri operasyon bahislerinde içeriden bilgiyle milyonlarca dolar kazanıldığı iddiası

CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ​​​​saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.

Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.

Bahis oynayanlardan bazılarının "sivil biri için fazla spesifik" ve "şüpheli zamanlamaya sahip" tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.

Haberde, ABD Adalet Bakanlığının, söz konusu askeri, operasyondan önce toplam yaklaşık 34 bin dolar değerinde bahis oynamakla ve bundan 400 bin dolardan fazla para kazanmakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyu inceleyen bir araştırmacı, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun "sistematik bilgi suistimalinin" bir işareti olduğunu söyledi.

Başka bir araştırmacı da bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2,4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.