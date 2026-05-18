Gündem
TRT Haber 18.05.2026 14:50

Bakan Işıkhan: İstihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, "Atıl işgücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların işgücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek" dedi.

[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam verilerindeki olumlu gidişatın sürdüğüne dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti;

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık. Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu.

"İş Pozitif ve GÜÇ programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

İşsiz sayımız, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye; işsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımız; bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi; istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 116 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Atıl işgücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların işgücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek.

