Otobüs büyüklüğündeki asteroit Dünya’nın yakınından geçecek

Arizona’daki Mount Lemmon Gözlemevi tarafından henüz birkaç gün önce keşfedilen 2026JH2 adlı asteroit, bugün akşam saatlerinde Dünya’nın yaklaşık 91 bin kilometre yakınından geçmeye hazırlanıyor.

Dünya’nın yörüngesiyle kesişen bir rotaya sahip olan Apollo sınıfı bu gök cismi, telekomünikasyon ve hava durumu uydularının bulunduğu güvenli mesafenin yaklaşık iki buçuk katı uzaklıkta olacak.

Uzmanlar, mesafenin kozmik ölçekte çok yakın görünmesine rağmen asteroitin gezegenimiz için herhangi bir tehlike arz etmediğini ve atmosferimize girmeden güvenli bir şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.

Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından koparak Dünya’nın yakınına savrulan gök cisminin kesin boyutu ise henüz net olarak ölçülemedi. Optik teleskopların yalnızca yansıyan ışığı algılayabilmesi nedeniyle, asteroitin çapının 15 ila 30 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yörüngesinde belirsizlikler var

Bu büyüklükteki bir gök cisminin atmosfere girmesi halinde ciddi hasarlara yol açabileceğini belirten bilim insanları, 2026JH2’nin teğet geçeceği için risk taşımadığını ancak yörüngesindeki belirsizlikler nedeniyle gelecekteki rotasının yakından izleneceğini vurguladı.

Bu tür yakın geçişlerin aslında her yıl birkaç kez yaşandığını belirten uzmanlar, benzer boyuttaki gök cisimlerinin ancak son yıllarda gelişen hassas tarama teknolojileri sayesinde fark edilebildiğini söylüyor.

Mevcut radar sistemlerindeki bazı teknik arızalar nedeniyle bu geçişe dair anlık radar verisi toplanamasa da İtalya merkezli Sanal Teleskop Projesi, asteroitin geçiş anını internet üzerinden canlı yayınlayacak.

Gökbilimciler, Dünya’ya yakın bu boyuttaki asteroitlerin henüz sadece yüzde birinin keşfedilebildiğini hatırlatarak uzay ajanslarının potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmek için bütçelerini artırdığına dikkat çekiyor.