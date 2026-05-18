Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

Kabulde; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.

Kabulün sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde ismi yazılı olan ve memleketi Rize’nin plaka kodu olan "53" numaralı Galatasaray formasını takdim etti.

Ziyarette, kazanılan şampiyonluk kupası da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı ile diğer yetkililer de yer aldı.