Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu"na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan filoya uluslararası sularda yapılan müdahale "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu filonun uluslararası bir dayanışma örneği olduğunun vurgulandığı açıklamada, yaklaşık 40 ülkenin vatandaşının gemilerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"Katılımcılar derhal serbest bırakılmalı"

İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine son vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.