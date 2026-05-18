Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.05.2026 12:49

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak, alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu"na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan filoya uluslararası sularda yapılan müdahale "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu filonun uluslararası bir dayanışma örneği olduğunun vurgulandığı açıklamada, yaklaşık 40 ülkenin vatandaşının gemilerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"Katılımcılar derhal serbest bırakılmalı"

İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine son vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sıradaki Haber
Kenan Yıldız: Önceliklerim ailem, dinim ve futbol
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Bakan Işıkhan: İşsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede
13:01
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
12:58
Tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşiyor
12:56
TRT Akademi uluslararası eğitimlerine devam ediyor
12:49
Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde
12:39
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
FOTO FOKUS
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ