Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 18.05.2026 12:44

Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde

Etkili konuşmak için doğru kelimeleri seçmek yeterli değil, anlatımı beden dili ile desteklemek gerekiyor. Özellikle ekran karşısında tonlama ve hitabet oldukça önem taşıyor. TRT Akademi iletişim alanında kendini geliştirmek isteyenleri diksiyon ile birleştirilmiş Spikerlik ve Sunuculuk eğitiminde bir araya getiriyor.

Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde

Spikerlik kursu, 1 Haziran’da Ankara’da başlayacak. TRT Akademi Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilecekler.

25 bölümden oluşan eğitim, 81 saat sürecek. Programın eğitmen kadrosunda Türkiye’nin deneyimli spor spikerlerinden Erdoğan Arıkan ve Hünkar Mutlu yer alıyor.

Uzun yıllardır TRT ekranlarında önemli organizasyonlarda görev alan iki deneyimli isim, mesleki bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Spikerlik kursu sonunda katılımcılar, teorik ve uygulamalı sınavlara girecekler.

Başarılı olanlar aldıkları bu yayımcılık eğitimini TRT onaylı sertifika ile belgeleyebilecekler.

Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde

Diksiyondan spikerliğe uzanan eğitim yolculuğu

Haziran ayı boyunca devam edecek eğitim sürecinde katılımcılar, profesyonel yayımcılık serüvenine yakından şahitlik edecekler.

Türkçeyi doğru, etkili ve anlaşılır kullanma becerisi, topluluk önünde konuşma, sunum teknikleri, yayın öncesi hazırlıklar gibi önemli konu başlıkları eğitimde uygulamalı olarak ele alınacak.
Eğitim boyunca metin çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kamera önü uygulamaları sayesinde katılımcılar profesyonel yayın ortamına yakın bir deneyim yaşayacak.

Teorik bilgi ve uygulama TRT Akademi’nin spikerlik kursunda buluşuyor

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri teori ile pratiği güçlü biçimde bir araya getirmesi olacak.
Vurgu, tonlama, nefes kontrolü, konuşma hızı ve beden dilinin profesyonel kuralları katılımcılarla paylaşılacak.

Yayın sırasında karşılaşılabilecek hataların ele alınacağı uygulama çalışmaları sayesinde katılımcılar, canlı yayın disiplinine yönelik önemli kazanımlar elde edecekler.

Eğitim sonunda yapılacak müze ve kampüs gezisi ile TRT’nin yayımcılık ortamını yakından görebilecekler.

TRT Akademi ile ekran önüne hazırlık çok kolay

TRT Akademi’nin medya ve yayımcılık alanındaki eğitimleri bu alana ilgi duyanlar için benzersiz fırsat sunuyor.

12 kategoride düzenlenen eğitimler, her seviyeden ve farklı alanlardan katılımcılara ulaşmayı hedefliyor.

TRT Akademi eğitimlerine ilişkin duyurular için sosyal medya hesapları takip edilebilir. Eğitimler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

ETİKETLER
TRT TRT Akademi Eğitim İletişim
Sıradaki Haber
Kullanıcı odaklı tasarımlar için profesyonel eğitim fırsatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Bakan Işıkhan: İşsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede
13:01
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
12:58
Tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşiyor
12:56
TRT Akademi uluslararası eğitimlerine devam ediyor
12:55
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:39
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
FOTO FOKUS
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ