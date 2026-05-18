Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde

Spikerlik kursu, 1 Haziran’da Ankara’da başlayacak. TRT Akademi Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilecekler.

25 bölümden oluşan eğitim, 81 saat sürecek. Programın eğitmen kadrosunda Türkiye’nin deneyimli spor spikerlerinden Erdoğan Arıkan ve Hünkar Mutlu yer alıyor.

Uzun yıllardır TRT ekranlarında önemli organizasyonlarda görev alan iki deneyimli isim, mesleki bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Spikerlik kursu sonunda katılımcılar, teorik ve uygulamalı sınavlara girecekler.

Başarılı olanlar aldıkları bu yayımcılık eğitimini TRT onaylı sertifika ile belgeleyebilecekler.

Diksiyondan spikerliğe uzanan eğitim yolculuğu

Haziran ayı boyunca devam edecek eğitim sürecinde katılımcılar, profesyonel yayımcılık serüvenine yakından şahitlik edecekler.

Türkçeyi doğru, etkili ve anlaşılır kullanma becerisi, topluluk önünde konuşma, sunum teknikleri, yayın öncesi hazırlıklar gibi önemli konu başlıkları eğitimde uygulamalı olarak ele alınacak.

Eğitim boyunca metin çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kamera önü uygulamaları sayesinde katılımcılar profesyonel yayın ortamına yakın bir deneyim yaşayacak.

Teorik bilgi ve uygulama TRT Akademi’nin spikerlik kursunda buluşuyor

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri teori ile pratiği güçlü biçimde bir araya getirmesi olacak.

Vurgu, tonlama, nefes kontrolü, konuşma hızı ve beden dilinin profesyonel kuralları katılımcılarla paylaşılacak.

Yayın sırasında karşılaşılabilecek hataların ele alınacağı uygulama çalışmaları sayesinde katılımcılar, canlı yayın disiplinine yönelik önemli kazanımlar elde edecekler.

Eğitim sonunda yapılacak müze ve kampüs gezisi ile TRT’nin yayımcılık ortamını yakından görebilecekler.

TRT Akademi’nin medya ve yayımcılık alanındaki eğitimleri bu alana ilgi duyanlar için benzersiz fırsat sunuyor.

12 kategoride düzenlenen eğitimler, her seviyeden ve farklı alanlardan katılımcılara ulaşmayı hedefliyor.

TRT Akademi eğitimlerine ilişkin duyurular için sosyal medya hesapları takip edilebilir. Eğitimler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.