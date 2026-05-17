Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 17.05.2026 09:26

Kullanıcı odaklı tasarımlar için profesyonel eğitim fırsatı

Kullanıcının ihtiyaçlarını anlayan hızlı arayüzler günümüz teknolojisinin yapı taşlarından biri. Mobil uygulamalardan web sitelerine, akıllı televizyonlardan dijital platformlara kadar her alanda kullanıcı deneyimi ön plana çıkıyor. TRT Akademi’nin tasarladığı Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım eğitimi sanal sınıf ortamında katılımcılarla buluşacak.

Kullanıcı odaklı tasarımlar için profesyonel eğitim fırsatı

Toplam 44 saat sürecek olan programın eğitmenliğini UI/UX Tasarım Yöneticisi Burak Tahtacı üstlenecek.

Alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ile ön plana çıkan Tahtacı, tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Akşam saatlerinde başlayacak olan eğitim, katılımcılara kolay erişebilme imkânı sunuyor.

Mobil kullanım kolaylığı sayesinde eğitime internetin olduğu her yerden katılmak mümkün.

Eğitime katılım sağlayacak adayların bilgisayarlarında Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarının yüklü olması gerekiyor.

UI/UX tasarımı ile ilgili her şey bu eğitimde

16 bölümden oluşan eğitimde, kullanıcı deneyimi tasarımının temel prensiplerinden başlayarak modern tasarım süreçlerinin tüm aşamaları uygulamalı biçimde ele alınacak.

Bu program sadece teknik bilgi aktarımı ile sınırlı değil.

Katılımcılar; kullanıcı araştırması, problem analizi, wireframe oluşturma, prototipleme ve kullanıcı testleri gibi konuları deneyimleme fırsatı yakalayacaklar.

Kullanıcı davranışlarını analiz etmenin püf noktalarını öğrenebilecek ve ihtiyaçlara yönelik tasarımlar geliştirebilecekler.

Kullanıcı deneyimine uygun tasarımlar nasıl yapılır?

Eğitim sürecinde tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, iteratif tasarım süreçleri ve ekipler arası iş birliği gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.

Bu konular, profesyonel dünyada kritik öneme sahip.

Katılımcılar, UI/UX alanında yaygın olarak kullanılan araçlarla çalışma deneyimi elde edebilecekler. Böylece teorik anlatımlar, doğrudan uygulamaya dönüştürülebilecek.

Tasarımlar kullanıcı deneyimi ile şekillenecek

Eğitimde, tasarım sürecinin yalnızca görsellikten ibaret olmadığının altı çiziliyor.

Kullanıcı testi ve değerlendirme, yeniden tasarlama gibi süreçler eğitimin merkezinde yer alacak.

Program, bu yönüyle yalnızca tasarım yapmayı öğretmekle sınırlı kalmıyor.

Kullanıcıyı anlayan, ölçen, test eden ve geliştiren bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

TRT Akademi ile dijital dünyada fark yaratın

Yoğun eğitim maratonunun sonunda katılımcılar teorik ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı belge almaya hak kazanacaklar.

Modern tasarım süreçlerine hâkim olmak isteyenler için bu eğitim, sağlam bir adım atma fırsatı sunuyor.

TRT Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilir. 

ETİKETLER
TRT Akademi Eğitim
Sıradaki Haber
İHA kullanımında uzmanlaşmak isteyenlere TRT Akademi'den fırsat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyeye sevk edildi
10:13
Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
10:03
Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak
09:53
Hakkari'de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü
09:32
Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya yoğun İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü
09:43
1258 işletmeye 389,5 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
FOTO FOKUS
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ