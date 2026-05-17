Kullanıcı odaklı tasarımlar için profesyonel eğitim fırsatı

Toplam 44 saat sürecek olan programın eğitmenliğini UI/UX Tasarım Yöneticisi Burak Tahtacı üstlenecek.

Alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ile ön plana çıkan Tahtacı, tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Akşam saatlerinde başlayacak olan eğitim, katılımcılara kolay erişebilme imkânı sunuyor.

Mobil kullanım kolaylığı sayesinde eğitime internetin olduğu her yerden katılmak mümkün.

Eğitime katılım sağlayacak adayların bilgisayarlarında Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarının yüklü olması gerekiyor.

UI/UX tasarımı ile ilgili her şey bu eğitimde

16 bölümden oluşan eğitimde, kullanıcı deneyimi tasarımının temel prensiplerinden başlayarak modern tasarım süreçlerinin tüm aşamaları uygulamalı biçimde ele alınacak.

Bu program sadece teknik bilgi aktarımı ile sınırlı değil.

Katılımcılar; kullanıcı araştırması, problem analizi, wireframe oluşturma, prototipleme ve kullanıcı testleri gibi konuları deneyimleme fırsatı yakalayacaklar.

Kullanıcı davranışlarını analiz etmenin püf noktalarını öğrenebilecek ve ihtiyaçlara yönelik tasarımlar geliştirebilecekler.

Kullanıcı deneyimine uygun tasarımlar nasıl yapılır?

Eğitim sürecinde tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, iteratif tasarım süreçleri ve ekipler arası iş birliği gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.

Bu konular, profesyonel dünyada kritik öneme sahip.

Katılımcılar, UI/UX alanında yaygın olarak kullanılan araçlarla çalışma deneyimi elde edebilecekler. Böylece teorik anlatımlar, doğrudan uygulamaya dönüştürülebilecek.

Tasarımlar kullanıcı deneyimi ile şekillenecek

Eğitimde, tasarım sürecinin yalnızca görsellikten ibaret olmadığının altı çiziliyor.

Kullanıcı testi ve değerlendirme, yeniden tasarlama gibi süreçler eğitimin merkezinde yer alacak.

Program, bu yönüyle yalnızca tasarım yapmayı öğretmekle sınırlı kalmıyor.

Kullanıcıyı anlayan, ölçen, test eden ve geliştiren bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

TRT Akademi ile dijital dünyada fark yaratın

Yoğun eğitim maratonunun sonunda katılımcılar teorik ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı belge almaya hak kazanacaklar.

Modern tasarım süreçlerine hâkim olmak isteyenler için bu eğitim, sağlam bir adım atma fırsatı sunuyor.

TRT Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilir.