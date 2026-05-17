TRT Haber 17.05.2026 10:00

Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada, küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak.

Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak

Türkiye uluslararası şirketler için bölgesel hizmet üssü haline getirilecek. Vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilerek gönüllü uyum artırılacak.

Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6'ıncı maddeden devam edecek.

Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek.

Türk Kızılay'ın görevi kanunla tanımlanacak

Öte yandan, AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik 'Türk Kızılay Kanunu' teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek.

Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece, kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek.

Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Erzurum'da kış ve bahar bir arada
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
