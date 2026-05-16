MSB'den "seferberlik tatbikatı" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada "Bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği" yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."