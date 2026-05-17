Kırmızı bültenle aranan Hollandalı zanlı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda'nın yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Pendik'te dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye’de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.