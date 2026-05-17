Yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyeye sevk edildi

14 Mayıs'ta düzenlenen 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda 21 ilde 161 şüpheli yakalandı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 zanlı adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulanmış, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engelli konulmuştu.