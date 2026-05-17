TRT Haber 17.05.2026 10:24

Yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

[Fotograf: AA]

14 Mayıs'ta düzenlenen 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda 21 ilde 161 şüpheli yakalandı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 zanlı adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

21 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulanmış, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engelli konulmuştu.

