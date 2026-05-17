Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Sıcaklık; yurt genelinde mevsim normallerinde olacak ancak yer yer sıcaklığın düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün; İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege, güneyli rüzgarın etkisinde olacak.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesinlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşdikkatli ve tedbirli olunmalı.

Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 büyük kentte hava nasıl?

Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak.