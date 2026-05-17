Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2026 04:48

ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbetine devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, abluka altında tuttuğu Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ettiğini duyurdu.

ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbetine devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda belirsizliğin hakim olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Boğaz'da devriye gezen ABD helikopterinden çekilmiş fotoğraf görseline yer verilen CENTCOM'un paylaşımında, "ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uyguladığı sırada, bir ABD ordusu helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgesel sular üzerinde uçuş yaparken ticari gemileri gözetliyor." ifadesine yer verildi.

 

Açıklamada, 16 Mayıs itibarıyla "kurallara uyumun sağlanması amacıyla" 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 4 geminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin gezisinden dönüşünün sonrasında yapılırken, belirsizliğin hakim olduğu bölgede, Amerikan ordusunun abluka konusundaki tutumunu gösterdi.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:00
Azerbaycan Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı
05:27
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 yaralı
05:03
Milli güreşçimiz Emirhan Çayır 17 yaş altında Avrupa ikincisi oldu
03:09
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
00:12
Emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
23:46
BM Raportörü Albanese: İsrail'in Filistinlilere karşı işkenceleri soykırımın bir özelliği
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkusu
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkusu
FOTO FOKUS
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ