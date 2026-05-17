Ekonomi
AA 17.05.2026 11:09

Trafik ve kasko sigortasında 3 ayda ödenen tazminat 71 milyar liraya yaklaştı

Trafik ve kasko sigortasında bu yılın ocak-mart döneminde 1 milyon 402 bin 346 mağdura 70,9 milyar lira tazminat ödendi.

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2026 yılının ilk 3 ayına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlenen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminatlar arttı.

Bu dönemde iki branşta 105,7 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 70,9 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 1 milyon 402 bin 346 oldu.

Trafik ve kaskoda bu yılın ilk çeyreğinde ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 5,6 artış görüldü.

Trafik sigortasında yaklaşık 1 milyon mağdura ödeme yapıldı

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında, bu yılın ocak-mart döneminde sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 45,2 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 960 bin 343 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 25,8 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 9,2 milyar lirayla kamyonet ve 2,1 milyar lirayla kamyon izledi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 6 milyon 405 bin 552 adet teminat sağlanırken prim tutarı 66 milyar lira oldu.

Kaskoda tazminattan 400 binden fazla mağdur yararlandı

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 25,7 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 442 bin 3 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat, 18,2 milyar lirayla otomobiller, 3 milyar lirayla kamyonetler ve 1,8 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 2 milyon 272 bin 179 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 39,7 milyar lira oldu.

Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 273 mağdura toplam 11,2 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

