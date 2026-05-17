Ekonomi
AA 17.05.2026 08:39

1258 işletmeye 389,5 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını belirterek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurul tarafından bu yıl gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676,5 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962,5 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, iç piyasa dengesini ve adil ticaret düzenini muhafaza etmeye yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

