Arama motorlarında öne çıkmanın sırları TRT Akademi eğitiminde

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için yalnızca kaliteli içerik üretmek yeterli değil. Doğru stratejiler geliştirmek ve arama motorlarının çalışma prensiplerini iyi anlamak gerekiyor.

SEO Uzmanı Yusuf Şahin’in eğitmenliğini üstlendiği program, SEO alanına yeni adım atanlardan profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

25 saat sürecek olan eğitim, 23 bölümden oluşuyor.

Teoriden uygulamaya SEO’nun tüm aşamaları

Eğitim, SEO hakkında bilgilendirme ile başlayacak ve anahtar kelime çalışması ile devam edecek. Katılımcılar, eğitim sürecinde arama motorlarının çalışma mantığını öğrenebilecekler.

Web sitelerinin ve dijital içeriklerin görünürlüğünü artırmaya yönelik güncel yöntemleri de uygulamalı olarak deneyimleyecekler.

Eğitim programı oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip. Başlık hiyerarşisi, QR kod ile etkileşim, site içi mimari, görsel optimizasyon gibi konular eğitimin önemli başlıklarından.

Site hızı optimizasyonu, domain seçimi, dil kodu gibi başlıklara da program kapsamında yer verildi.

Gerçek uygulamalar üzerinden SEO çalışmalarının nasıl planlandığı, yürütüldüğü ve ölçümlendiği de detaylı şekilde ele alınacak.

Dijital içerik üreticileri ve profesyoneller için SEO eğitimi

Kurumlar, markalar ve bireysel içerik üreticileri için dijital dünyada görünür olmak oldukça önemli.

SEO bilgisi, birçok sektörde aranan yetkinlikler arasında yer alıyor.

TRT Akademi’nin hazırladığı eğitim programı, teknik bilgi paylaşımı ile birlikte dijital dünyada daha stratejik düşünebilme becerisi de kazandıracak.

SEO uzmanı deneyimlerini paylaşacak

Programın eğitmenliğini dijital medya ve SEO alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yusuf Şahin üstlenecek.

SEO eğitimi boyunca katılımcılar, sektörde kullanılan güncel yöntemleri öğrenme ve gerçek örnekler üzerinden uygulama yapma fırsatı bulacaklar.

Teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak program sonunda başarılı katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

TRT Akademi’nin eğitim dünyasına dahil olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.