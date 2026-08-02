Az Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 02.08.2026 16:01

Bakan Memişoğlu: Anne sütü, hayata atılan en sağlıklı adımdır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu: Anne sütü, hayata atılan en sağlıklı adımdır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sütü, evlatlarımızın hayata en sağlıklı adımı atmasını sağlayan eşsiz bir mucizedir" ifadesini kullandı.

Koruyucu sağlık anlayışı doğrultusunda, anneleri ve bebekleri destekleyen çalışmaları ülkenin dört bir yanında kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Memişoğlu, "Bugün 81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl', 78 ilimiz ise 'Altın Bebek Dostu İl' statüsündedir. 334 Emzirme Polikliniğimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atması için annelerin ve ailelerinin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına, ebelere ve anne sütünü teşvik etmek için özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının İzmir'deki Emzirme ve Relaktasyon Polikliniği'nden hizmet alan anneler ve uzmanların görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

 

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
İshalde bu belirtilere dikkat: Ne zaman doktora başvurulmalı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
16:55
Vatandaşlardan Meclis'e ilginç talepler
16:49
HAVELSAN'dan Azerbaycan'a kritik komuta kontrol sistemi ihracatı
16:45
ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
16:36
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye saldırısında bir aileyi daha katletti
15:24
Bakan Güler: KKTC'de askeri hazırlık durumu güncellendi
45 dereceyi aşan sıcaklar turistleri gece gezisine yöneltti
45 dereceyi aşan sıcaklar turistleri gece gezisine yöneltti
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da Marmaris'e giden timdeki firari teröristin evi TRT Haber'de
15 Temmuz'da Marmaris'e giden timdeki firari teröristin evi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ