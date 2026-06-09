Yazarlık ve dramaturji becerileri TRT Akademi'de gelişiyor

Radyo oyunu yazarlığına ilgi duyanlar için hazırlanan program, sınırlı kontenjanla açılacak. Eğitim, TRT Ankara Radyosu’nda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Toplam 46 saat sürecek olan eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra uygulama çalışmaları da dikkat çekiyor.

Radyo oyunu yazarlığı ve dramaturjinin perde arkası TRT Akademi'de

Radyo Oyunu Yazarlığı ve Dramaturji eğitimi 18 bölümden oluşuyor. Eğitim, radyo oyunu tarihçesinin anlatımı ile başlayacak. İlerleyen bölümlerde radyo oyunu yazım aşamaları ve oyunun işlenişi ele alınacak. Metin yazımı ve dramaturji derslerinden sonra doğru metin ile hatalı metin karşılaştırmaları yapılacak.Karakter ve dil analizi ise ilerleyen bölümlerdeki uygulamalara zemin hazırlayacak.

Yazılan metinler stüdyoda hayat bulacak

Metin yazımı uygulamaları eğitimin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Program kapsamında hazırlanan radyo oyunları, profesyonel seslendirme süreçlerinden geçirilecek.

Seslendirmeler, Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından yapılacak. Katılımcılar seslendirme süreçlerini yakından takip edebilecekler. Ayrıca efekt ve müzik uygulamaları yapma imkânı bulacaklar.

Dinlemek ile duymak arasındaki fark bu eğitimde öğrenilecek

Program, teknik bilgilerin yanı sıra katılımcılara farklı bakış açısı kazandırmayı da amaçlıyor. Ses kullanımının sanatsal yönünü keşfetmek, dinlemek ile duymak arasındaki farkı öğrenmek eğitimin kazanımları arasında yer alıyor.

Programın eğitmenliğini iki önemli isim üstlenecek. Uzun yıllardır TRT yapımlarında görev alan efektör Hamit Çelik, ses efekti tasarımı konusundaki deneyimlerini paylaşacak.

TRT’de yapımcı, metin yazarı ve seslendirmen olarak birçok projede görev alan Lalifer Balibeyoğlu Uçar ise metin yazımı üzerine katılımcılara rehberlik edecek.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT Akademi eğitimleri her ay yenileniyor

Türkiye’de radyo tiyatrosu denildiğinde akla gelen en önemli kurumlardan biri olan TRT, yıllardır sürdürdüğü yayımcılık birikimini TRT Akademi aracılığıyla yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

TRT Akademi yüz yüze, sanal sınıf ve video eğitimlerini sürekli güncelleyerek ilgilileri ile buluşturuyor.

Eğitimler hakkında bilgi almak veya kayıt oluşturmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.