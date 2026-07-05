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Gündem
AA 05.07.2026 10:07

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan rekor

Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu.

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan rekor

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakika yüzdü.

Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.

Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı öğrenildi.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'nin (Oceans Seven) 6. parkurunu başarıyla tamamlayan Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya’daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi hedefinin 6. parkurunu başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, azmi, kararlılığı ve üstün performansıyla ülkemize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Dünyanın en zorlu açık su yüzüş parkurlarından birini başarıyla tamamlayarak Okyanus Yedilisi serisinde 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu olma başarısını gösteren milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen tarihi başarıda ailesi, antrenörleri ve teknik ekibi olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

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