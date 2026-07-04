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Gündem
TRT Haber 04.07.2026 19:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'in 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.

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