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Gündem
TRT Haber 19.08.2026 12:23

Eski Bakan Denizolgun'un mezarı açıldı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan mezar açma işlemi tamamlandı.

Eski Bakan Denizolgun'un mezarı açıldı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un kabrinin açılıp adli inceleme yapılmasını talep etti.
Karar kapsamında İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda Feth-i kabir işlemi yapıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme görevlilerinin katılımıyla yapılan işlem yaklaşık 3 saat sürdü.

Ekiplerin mezardan aldığı DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği, bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.

Denizolgun, 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. ANASOL-D koalisyonunda Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Denizolgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

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