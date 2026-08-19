Kadınların gelişimine ADEM desteği: 3,3 milyon kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler verildiğini hatırlattı.

Yürüttükleri başarılı projeler arasında ADEM'lerin de yer aldığını aktaran Göktaş, bu merkezlerde toplumun temel taşı olan aileyi, kadınları ve çocukları desteklediklerini söyledi.

Göktaş, ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını, kadınların ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedeflediklerini vurguladı.

Merkezlerin, aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlardan korunması, milli ve manevi değerler ile toplumun değer yargılarının muhafaza edilmesi, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla faaliyet gösterdiğini belirten Göktaş, merkezlerde, çocuk yetiştirmenin önemi, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmali ve istismarıyla mücadele, meslek edindirme ve katma değer üretimi, atölye çalışmaları gibi uygulamalı ve teorik dersler de verildiğini aktardı.

Meslek edindirme eğitimleri düzenlenirken yerel koşullar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Göktaş, "Eğitimlerimiz usta öğreticiler tarafından veriliyor. Meslek edindirme kurslarının yanı sıra kursiyerlere yönelik çocuk, aile, sağlık, kişisel gelişim, aile içi şiddetle mücadele gibi konularda eğitim programları, konferans ve seminerler gibi etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan 596 ADEM'lerimizden bugüne kadar 3,3 milyon kişi yararlandı" ifadelerini kullandı.

Merkezlerde çocuk bakım ve oyun odaları açılması zorunlu

Göktaş, merkezlerde düzenlenen kurslara ve faaliyetlere katılanların aile hayatlarının olumsuz etkilenmemesi adına çocuk bakım ve çocuk oyun odalarının açılmasının da zorunlu olduğuna işaret etti.

Açılan oyun odalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanlar eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıldığını, böylece çocukların güvenle bulunacağı bir ortam sağlanarak ebeveynlerinin merkezlerde düzenlenen eğitimlere katılımlarının desteklenmesinin yanında çocuklarının da gelişimlerine katkı sağlandığını aktaran Göktaş, Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Göktaş, "ADEM'lerimizde kurduğumuz 'Aile İletişim Atölyeleri' ile ailelerimiz çocuklarıyla beraber eğitim, seminer, atölye, açık alan ve salon etkinlikleri, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler vasıtasıyla keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Bunun yanı sıra yapılan tüm bu faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde etkin bir atık yönetiminin bulunmasına önem veriyoruz. Merkezlerde kullanılan kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atıkların en aza indirilerek geri kazanımlarının sağlanması için çalışmalar yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Göktaş, kurslarda yapılan tüm ürünlerin kadınlara ait olduğunu ve kadınlara belli aralıklarla düzenlenen kermeslerde bu ürünlerin satışını yaparak gelir elde etme imkanı sunduklarını belirtti.