Bahçeli: Terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir" dedi.

Terör ve terörizmi bütün unsurları ile ülkenin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasında olduğunu bir kez daha hatırlatan Bahçeli, "Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır heba edilmeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin muhtıralar, darbeler, terör ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını, milli kaynak ve imkanlarını seferber edemediğini söyledi.

Bahçeli "Gençlerimizin enerjisini ideolojik kamplaşmalara, marjinal yapılara değil bilim, teknoloji, kültür, sanat ve milli kalkınma ülküsüne yönlendirmek temel hedefimizdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonuna atıfta bulunarak, "Güçlü Türkiye milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek. Türk ve Türkiye yüz yılı ancak onlarla inşa edilebilecektir" dedi.