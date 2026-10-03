Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.10.2026 14:06

Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım

Başkent Ankara'da yapımı süren ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak yeni statta çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım

Projeyi yürüten firmanın yetkililerinden alınan bilgiye göre, son aşamaya gelinen çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmaların yanı sıra 51 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumun, çatı sistemlerinin membran kaplamasının da yarıdan fazlası tamamlandı.

Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım

Statta kırmızı ve beyaz renkli seyirci koltuklarının döşenmesi biterken protokolde yer alacak deri koltukların yerleştirilmesi ise zarar görmemesi için sonraya bırakıldı.

Kırmızı koltukların içinde beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı drone görüntülerinde görselliğiyle dikkati çekiyor.

Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım

Saha zemini de büyük oranda hazırlanan statta ince işçiliklerin devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Avustralya’da araç taraftarların arasına daldı: 10 yaralı
14:43
Osmaniye'de feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
14:18
Kolon kanserinin yayılmasını sağlayan mekanizma bulundu
14:07
Ateşkesin ardından işgalci İsrail 1445 Filistinliyi öldürdü
13:49
ROKETSAN R-NOVA, işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri İş Birliği Günü mesajı
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ