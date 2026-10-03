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Türkiye
TRT Haber 03.10.2026 10:01

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeybatısında beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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