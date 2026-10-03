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Ekonomi
AA 03.10.2026 09:48

Rüzgar enerjisi başvurularında teknik değerlendirme kriterleri değiştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirilmesine ilişkin şartları yeniden düzenledi.

Rüzgar enerjisi başvurularında teknik değerlendirme kriterleri değiştirildi

Bakanlığın, Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rüzgar enerjisi projelerinin teknik değerlendirmesinde dikkate alınan "bağdaşmaz alan" tanımı genişletilerek rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal santral sahaları ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamındaki alanlara ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Lisanssız üretim başvurularında eksik veya hatalı bilgi ve belgeler, santral sahalarının belirlenen alanlarla kesişmesi veya çakışması, türbinlerin başka projelerdeki türbinleri etkilemesi ve saha sınırlarının onaylı koordinatlarla uyumsuz olması teknik değerlendirmede uygunsuzluk kriterleri arasına eklendi.

Ayrıca, başvurularda belirtilen rüzgar türbinine ait teknik değerlerin ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyumlu olmaması halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmayacak.

Ön lisans veya üretim lisanslarında yer alan ünite sayısı, gücü, koordinatları, santral sahası sınırları, kule yüksekliği ve rotor çapı gibi bilgilerin değiştirilmesine yönelik taleplerde bilgi formunun eksiksiz ve hatasız hazırlanması şartı getirildi.

Arazi koordinat bilgilerinin sisteme aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek tapulu araziler, yollar, akarsular ve sulama kanallarına ilişkin onaylı koordinatlı belgelerin ilgili şebeke işletmecilerince Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme Sistemi'ne (YEPDİS) aktarılması öngörüldü.

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