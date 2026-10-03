Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih, dil ve kardeşlik bağlarından aldığı güçle, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı kurumsallaştıran ve iş birliğini pekiştiren önemli bir platforma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı belirtilerek, "29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı’nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."