Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.10.2026 09:33

Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanlığından "Türk Devletleri İşbirliği Günü" mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih, dil ve kardeşlik bağlarından aldığı güçle, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı kurumsallaştıran ve iş birliğini pekiştiren önemli bir platforma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı belirtilerek, "29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı’nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
Ankara’da eğlence mekanlarına yönelik operasyon: 68 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Türk Dünyası'nın çatısı: Türk Devletleri Teşkilatı
10:21
İhracat eylül ayında rekor kırdı
10:13
Dünya gözünü Antalya'ya çevirdi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor
10:04
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
09:49
Rüzgar enerjisi başvurularında teknik değerlendirme kriterleri değiştirildi
10:07
TEKNOFEST Güneydoğu'da dördüncü gün etkinlikleri başladı
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ