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Türkiye
AA 02.10.2026 23:29

Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı.

Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z., G.Ç. ve Ö.G. dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z.'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimdeki tekniker G.Ç.'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Kırıkkale Belediyesi de 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

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