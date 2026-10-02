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Türkiye
AA 02.10.2026 16:43

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

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