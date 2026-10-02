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Dünya
AA 02.10.2026 17:20

Trump: Avrupa dizel stoklarının büyük bölümünü piyasaya sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Trump: Avrupa dizel stoklarının büyük bölümünü piyasaya sürecek

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 2 Ekim itibarıyla 6,37 dolar olarak kaydedildi.

Bu hafta yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini açıklayan Trump, dün de Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.

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