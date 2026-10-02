Pakistan: Husilerle siyasi diyalog masada

Pakistan Dışişleri Bakanı, gelecek haftaki toplantıda Husilerle askeri müdahale yerine siyasi diyaloğun ele alınacağını açıkladı. Bakan ayrıca altıdan fazla ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'na katılmaya istekli olduğunu söyledi.

Reuters'ın İslamabad çıkışlı haberine göre Bakan, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Bakan, toplantının Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına odaklanacağını belirtti.

Anlaşmaya katılım taleplerine ilişkin konuşan Bakan, anlaşma tam olarak işler hale gelmeden yeni başvuruların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağını, bu sürecin bir yıla kadar sürebileceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'na da değinen Pakistan Dışişleri Bakanı, boğazdan geçiş için herhangi bir ücret ya da harç alınmaması gerektiğini ifade etti.

Savunma anlaşması, 7 Ağustos’ta imzalanmıştı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos’ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor.