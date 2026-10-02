Filistin topraklarını gasbeden katil İsrailliler Batı Şeria'da eylülde 2 binden fazla saldırı düzenledi

Filistin hükümetine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Batı Şeria’daki saldırılara ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, saldırıların 1404'ünün İsrail güçleri, 647'sinin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ay düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda böylece yıl başından bu yana söz konusu saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Raporda, en fazla saldırının 506 vakayla Ramallah ve El-Bire'de kaydedildiği belirtilirken, bu eylemlerin Filistinlilerin topraklarında kalmasını zorlaştırmayı amaçlayan organize saldırılar olduğuna dikkat çekildi.

Ağaçlar ve tarım arazileri hedef alındı

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım alanlarına yönelik saldırılarında 9 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 14 bin 600 ağacın zarar gördüğü bildirildi.

Saldırıların toprak üzerinde kontrol kurma ve şiddet aracılığıyla baskıcı bir ortam dayatmayı amaçladığı belirtilen raporda, eylül ayında 21 yeni kaçak yerleşim kurma girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

İsrail makamlarının 9 bin dönümün üzerinde arazi için gasp emri çıkardığı hatırlatılan raporda, yaklaşık 560 dönümlük bir alanda ağaç ve bitki örtüsünün sökülmesi için emir çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

254 yapı yıkıldı

Raporda, 95’i konut olmak üzere toplam 254 yapının yıkıldığı belirtildi.

Bu ay yıkılan yapılar arasında 133 tarım tesisi ve 13 geçim kaynağı niteliğindeki yapının bulunduğu aktarılan raporda, en yüksek yıkımın 91 vaka ile El Halil’de gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca, yıkımların 164'ü çocuk ve 64'ü kadın olmak üzere 320 Filistinliyi doğrudan etkilediği ifade edildi.

Binlerce yeni yasa dışı konut için 16 plan

Raporda, İsrail makanmlarının eylül ayında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 821 konut inşasını öngören 16 planı ilerlettiği kaydedildi.

Batı Şeria ve Kudüs genelinde toplam 1100 dönümden fazla alanı kapsayan bu planlara ek olarak, Kudüs'te 400 konut inşası için bir konut ihalesi ile 3 altyapı ihalesinin açıldığı kaydedildi.