Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.10.2026 15:38

İletişim Başkanı Duran: Temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İkinci Fon Kurulu Toplantısı'nda ödeme takvimi değerlendirildi
İkinci Fon Kurulu Toplantısı'nda ödeme takvimi değerlendirildi

Toplantıda, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin net yatırım tutarının hesaplanması, ödeme süreci ve takvimi ile gerekli ikincil düzenlemelerin ele alındığını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarımızın güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar da sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili tüm kurumlarımız bu hedef doğrultusunda eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Fon soruşturması Burhanettin Duran Yatırımcı
Sıradaki Haber
MİT’ten "Doğru Bilinen Yanlışlar" rehberi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "acil eyleme geçilmesi" çağrısında bulundu
17:26
Bosna Hersek'te "10'lu köfte" Dzeko'nun vedası için 11'li servis ediliyor
17:22
3. Maarif Kongresi, 25-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak
17:22
Trump: Avrupa dizel stoklarının büyük bölümünü piyasaya sürecek
17:08
Hollanda kraliyetinin, sömürgeciliği yüzyıllarca destekleyerek büyük kazanç sağladığı ortaya çıktı
17:01
Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheliye dava
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ