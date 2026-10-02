Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.10.2026 14:52

Bakan Güler: Kafkasya'nın güvenliği ortak sorumluluğumuz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Bakan Güler: Kafkasya'nın güvenliği ortak sorumluluğumuz

Bakan Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları 13. Toplantısı'nda konuştu.

Azerbaycan kültürünün kalbi olan Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı üç dost ve komşu ülke olduğunu belirtti.

Güler, üç ülke arasındaki güçlü bağların bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüştüğüne işaret ederek, Güney Kafkasya'nın önemli dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydetti.

​Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirten Güler, "Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği özel bir önem taşımaktadır." dedi.

Bakan Güler: Kafkasya'nın güvenliği ortak sorumluluğumuz

Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyleyerek, "Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatların, eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetlerin bu sorumluluğun sahaya yansıması olduğunu belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız."

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Yaşar Güler Kafkasya
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Bosna Hersek'te "10'lu köfte" Dzeko'nun vedası için 11'li servis ediliyor
17:22
3. Maarif Kongresi, 25-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak
17:22
Trump: Avrupa dizel stoklarının büyük bölümünü piyasaya sürecek
17:08
Hollanda kraliyetinin, sömürgeciliği yüzyıllarca destekleyerek büyük kazanç sağladığı ortaya çıktı
17:01
Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheliye dava
17:00
İHA ve mühimmatı pazarının yüzde 65'i Türkiye'nin kontrolünde
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ