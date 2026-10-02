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TRT Haber 02.10.2026 13:52

İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Medine'deki saldırının Haremeyn-i Şerifeyn’in kutsiyetine ve güvenliğine yönelik olduğunu belirterek, "Medine-i Münevvere’de, Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki
[Fotograf: AA]

İletişim Duran, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Saldırının tüm İslam dünyası için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti;

Medine-i Münevvere’de, Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum. Haremeyn-i Şerifeyn’in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam âleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir.

"Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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