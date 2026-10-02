Yurt genelinde “Gıda Güvenliği” operasyonu: 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde "gıda güvenliği" operasyonları düzenlendi.

Çalışmalar vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya arz edilen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

81 ilde düzenlenen “Gıda Güvenliği” operasyonunda;

-Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi.

-73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile… pic.twitter.com/Mg9IsyjvZA — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 2, 2026

Operasyonlar kapsamında, il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görevli 1700 fikri mülkiyet suçları personeli ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personel olmak üzere toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlara kesintisiz devam edileceği belirtildi.