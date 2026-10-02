Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.10.2026 14:16

Yurt genelinde “Gıda Güvenliği” operasyonu: 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde düzenlenen “Gıda Güvenliği” operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yurt genelinde “Gıda Güvenliği” operasyonu: 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde "gıda güvenliği" operasyonları düzenlendi.

Çalışmalar vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya arz edilen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, il emniyet müdürlüklerine bağlı güvenlik şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görevli 1700 fikri mülkiyet suçları personeli ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 1350 personel olmak üzere toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla 1908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlara kesintisiz devam edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Gıda Gıda Zehirlenmesi İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında iş birliği
14:18
DSÖ: İsrail'in onay mekanizması, Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktiriyor ya da engelliyor
14:03
İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki
13:47
Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
13:27
İkinci Fon Kurulu Toplantısı'nda ödeme takvimi değerlendirildi
13:24
TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı Dönmez, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu
Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 75 santimetre yükseldi
Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 75 santimetre yükseldi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ