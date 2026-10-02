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Türkiye
AA 02.10.2026 12:04

MİT, İnönü ile Churchill'in görüşmesine ilişkin tarihi belgeyi paylaştı

MİT, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943'te gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin yer aldığı tarihi istihbarat belgesini yayımladı.

MİT, İnönü ile Churchill'in görüşmesine ilişkin tarihi belgeyi paylaştı

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Paylaşılan belge, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliğince 8 Şubat 1943'te hazırlanan, İnönü ile Churchill arasında gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin aktarıldığı yazıdan oluşuyor.

MİT, İnönü ile Churchill'in görüşmesine ilişkin tarihi belgeyi paylaştı

Belgede, şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir:

Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A. "

Üzerinde "Churchill ziyareti ve Alman konsolosu" konu başlığı bulunan belgede, kaynak olarak "İzmir Yuvası" ibaresi yer alırken, evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgasının da bulunduğu görüldü.

İnönü ile Churchill, İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda bir araya gelmişti.

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