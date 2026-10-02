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Türkiye
TRT Haber 02.10.2026 11:11

Van'da 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Van'da 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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