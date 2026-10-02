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Gündem
AA 02.10.2026 11:39

Bakan Bayraktar: Heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü yaşadığını belirterek "Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar: Heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır."

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Maden İş Kazaları Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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