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TRT Haber 02.10.2026 12:14

Çelik: Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan saldırılar son bulmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısıyla ilgili, "Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir. Suudi Arabistan’ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır" dedi.

Çelik: Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan saldırılar son bulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir.

Suudi Arabistan’ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır.

Kardeş Suudi Arabistan’ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz."

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