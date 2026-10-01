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TRT Haber 01.10.2026 23:26

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yapılan saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yapılan saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz" denildi.

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