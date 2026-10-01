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Gündem
TRT Haber 01.10.2026 20:11

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeni Parti'nin genel kurulu terk etmesi doğru olmamıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeni Parti'nin genel kurulu terk etmesi doğru olmamıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada salonu terk etmelerinin sorulması üzerine Bahçeli, "Yeni Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaşmasının hatırlatılması üzerine "Biz her ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Ben gelecekten umutluyum"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru üzerine ise Bahçeli, "Artık bu, cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmiştir. Onların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekten umutluyum." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konusunda "bir adım atılmadığı" yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine, "O kadar derine giremem." dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine de Bahçeli, "Bizim anayasa tasarımız var, hazır halde. Konu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle paylaşırız. Tartışmalar sonucunda ülkemiz için en hayırlısı neyse ona 'evet' deriz." diye konuştu.

Bahçeli, erken seçim tartışmaları hatırlatılarak bu yasama yılının son yasama yılı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil. Zamanı geldiğinde yapmak lazım." yanıtını verdi.

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