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Dünya
AA 01.10.2026 21:08

Çekya'da halkın büyük çoğunluğu yapay zeka dolandırıcılığından endişeli

Çekya'da halkın yüzde 70'inden fazlasının yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıktan endişe ettiği belirtildi.

Çekya'da halkın büyük çoğunluğu yapay zeka dolandırıcılığından endişeli

Çekya Yapay Zeka Barometresi tarafından yapılan araştırmada, 1407 kişinin yapay zeka kullanımına ilişkin görüşleri alındı.

Araştırmada, Çekya halkının yüzde 77,5'inin yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıktan endişe ettiği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Halkın yüzde 72,3'lük kesiminin sahte görüntü ve fotoğraflardan, yüzde 70,6'lık kesimin de siber saldırılardan endişe duyduğuna işaret edilen açıklamada, yüzde 70,1'lik kısmının yapay zekanın çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğu görüşünde olduğu belirtildi.

Araştırmada görüşüne yer verilen Çekya Yapay Zeka Derneği Direktörü Lukas Benzl, insanların yapay zeka dolandırıcılığına ilişkin farkındalık kazanmaları ve olası durumlarda kiminle görüşmeleri gerektiğini bilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Çekya'da yapılan bir diğer araştırmaya göre, 2026'da yapay zeka kullanımı yüzde 76'ya yükseldi. Halkın yüzde 39'unun ise yapay zeka gelişiminden endişe duyduğu kaydedildi.

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