Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.10.2026 21:29

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi.

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5’e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığı belirtilen duyuruda, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5’e yükseltildiği, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının da düşürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER
KOBİ Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
BM Güvenlik Konseyi ekim ayı başkanlığı Yunanistan'a geçti
22:50
Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
22:15
Adana'da hal kompleksinde yangın
22:01
ABD'den İran'ın gölge bankacılık ağına yaptırım
21:09
Çekya'da halkın büyük çoğunluğu yapay zeka dolandırıcılığından endişeli
20:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeni Parti'ye tepki
Gazze’de enkazdan çıkarılan Filistinliler için toplu cenaze töreni
Gazze’de enkazdan çıkarılan Filistinliler için toplu cenaze töreni
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ