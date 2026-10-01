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TRT Haber 01.10.2026 20:21

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeni Parti'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan Yeni Parti’li milletvekillerinin Genel Kurul’u terketmeleri Meclis’imize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeni Parti'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılı açılışında Meclis'te Genel Kurul'da konuşma yapmasının devlet ve Meclis hayatının en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma yaparak, devlet ve siyaset hayatı için gelecek döneme "istikamet" verecek çok önemli ve stratejik siyasi değerlendirmeler ortaya koyduğunu ve bu değerlendirmeleri gelecek dönemde ayrıntılı şekilde ele alacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan Yeni Parti'li milletvekillerinin Genel Kurulu terk etmeleri Meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır. Sürekli Meclis'in güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin, Meclis'e hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür.

Meclis'in güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların, Meclis'i terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni Parti 'siyaset üretme' yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir. Yeni Yasama yılı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasını dinleyemeyen vatandaşlarımızın, bu tarihi konuşmayı okumalarının veya dinlemelerinin çok değerli olacağını ifade etmek isteriz."

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