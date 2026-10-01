BM Güvenlik Konseyi ekim ayı başkanlığı Yunanistan'a geçti

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, Konseyin çalışma programı hakkında bilgi verdi.

Bu ay başkanlığı "BM Şartı ve uluslararası hukukun yanı sıra Konseyin usul kuralları ve üzerinde mutabık kalınan çalışma yöntemleri" doğrultusunda yürüteceklerini belirten Balta, ekim ayı için iki önemli etkinlik, iki açık tartışma ve bir sonraki BM genel sekreterini seçmek için yapılacak ön seçimleri içeren bir program açıkladı.

Balta, ana etkinlik olarak 26 Ekim'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in başkanlığında "çocuklar ve silahlı çatışmalar" üzerine toplantı düzenleyeceklerini, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de 29 Ekim'de, deniz güvenliğine vurgu yapılacak, gelişmekte olan teknolojilerle barış ve güvenlik üzerine düzenlenecek toplantıya başkanlık edeceğini söyledi.

Bunun dışında 15 Ekim'de Orta Doğu ve 27 Ekim'de de "kadınlar, barış ve güvenlik" konularında açık oturumlar düzenleneceği bilgisini paylaşan Balta, ayrıca 21 ve 22 Ekim tarihlerinde BMGK ile Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi arasında gayriresmi ortak seminer düzenleneceğini aktardı.

Balta, yeni BM genel sekreteri seçimi sürecine de değinerek "Ekim ayı, ilerleme kaydetmemiz ve belki de yeni bir genel sekreter üzerinde anlaşmaya varmamız gereken aydır." ifadesini kullandı.

Yeni genel sekreterin belirlenmesi için ayın ilk ve ikinci yarısında ön seçimler için zaman ayrıldığını belirten Balta, Konseyin bu konuda istişarelerde bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üyeden (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) ve 2 yıllık dönemler için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. BMGK üyeleri, sırayla her ay Konseye başkanlık ediyor.